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娛樂 最新消息

大S驟逝「為何路人粉也悲痛？」 3精闢原因引爆共鳴

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛春節飛赴日本旅遊期間，因罹患流感併發肺炎不幸辭世，48年的璀璨人生悄然落幕，噩耗不僅讓親友及粉絲大感哀傷唏噓，就連鮮少關注她的「路人粉」也感到悲痛甚至落淚。對此，有網友分析後精闢列出3箇中原因，立刻引爆許多人的共鳴。

大S辭世噩耗震驚各界，路人粉也感到悲痛萬分。（翻攝自臉書）大S辭世噩耗震驚各界，路人粉也感到悲痛萬分。（翻攝自臉書）

大Ｓ香消玉殞的噩耗被證實使各界譁然，不僅親友們痛徹心扉，就連許多路人粉及網友都感到悲痛不捨，有網友分析後列出3點箇中原因。其一，由於大S、小S的主持風格過於鮮明，姐妹倆的說話方式至今仍影響眾多人，她的辭世猶如老友離開般，也代表著青春徹底凋零。

其次，大S辭世病因被認為較為普通，發病至撒手人寰甚至僅短短5天，沒有人會料到看似尋常的流感，竟也能輕易奪走人命；最後，大S的一生充滿了戲劇性，其中不乏閃婚、搏命生子、離婚、閃電再婚等，面對人生巨變總是拿得起放得下，給人敢愛又勇敢的既定印象，上述分析也讓許多網友深感認同。

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