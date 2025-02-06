看不下去！胡扯汪小菲護大S返台 包機公司「闢謠發聲了」

大S（左）的骨灰由小S等親人護送返台。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛新春期間飛赴日本旅遊，因流感併發肺炎不幸辭世享年48歲，她的骨灰由家人搭乘私人包機護送回台，豈料卻有中國網紅造謠包機等相關事宜及費用由大S的前夫汪小菲協助。對此，私人飛機租賃公司Jetbay也看不下去，今（6日）稍早忍不住發聲闢謠。

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私人飛機租賃公司Jetbay透過聲明表示，關於日前徐家從日本東京返台包機的相關網上謠言並不屬實，「此次服務由私人包機公司Jetbay HK全權負責安排VistaJet航班，且所有費用均由犬象有限公司徐熙娣（小S）總經理全額支付，與網上流傳的其他說法無關。感謝各界的關注與理解。」特此聲明以正視聽。

針對謠言，「小S」徐熙娣今日也透過經紀人澄清，「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」

Jetbay聲明全文：

謹此澄清，

關於日前徐家從日本東京返台包機的相關網上謠言並不屬實。

此次服務由私人包機公司Jetbay HK全權負責安排 VistaJet 航班，且所有費用均由犬象有限公司 徐熙娣（小S）總經理全額支付，與網上流傳的其他說法無關。

感謝各界的關注與理解。

特此聲明 以正視聽

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