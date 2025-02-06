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娛樂 最新消息

周予天和弟弟周興哲分家了！情人節將曝光「第一個孩子」

周予天推出新單曲，也是成立新公司後的第一個音樂作品。（天立揚製片提供）周予天推出新單曲，也是成立新公司後的第一個音樂作品。（天立揚製片提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕周予天和弟弟周興哲兄弟感情很好，眼看弟弟已是幸福二寶爸，周予天也要在2月14日西洋情人節曝光他自組公司後的「第一個孩子」！

為了獨自出來闖闖，周予天已離開和弟弟周興哲同個經紀公司，自組工作室，新單曲《Blueskies & Heartaches》則是自己當老闆後的第一個心血結晶。

演戲、主持多方嘗試的周予天，沒有忘記心中的音樂夢，也會努力創作，但他提到：「常常寫了曲，卻生不出詞，或有了詞，但對曲沒有感覺，抑或都寫到了一半，就卡關擱置。」這種情況下，周予天不免對自已懷疑，也花了不少時間調適自己。

周予天拍攝新單曲視覺照，浴火的玫瑰呈現凋零意象。（天立揚製片提供）周予天拍攝新單曲視覺照，浴火的玫瑰呈現凋零意象。（天立揚製片提供）

幸運的是，這次周予天寫新歌非常順利，也受到西洋音樂人Lauv和Keshi的啟發，寫出自己滿意的歌曲，另外拍攝主視覺時，他特別換上了帥氣西裝，眼前一朵浴火的玫瑰，視覺強烈，他表示：「就像燃燒的玫瑰，本該是綻放的，卻放火燒了，象徵對她的記憶正在慢慢淡忘、糊掉，呈現凋零（Fading）的意象！」

周予天還在歌曲中藏了彩蛋，歌詞中加了一句「你說過 藍色是你最愛的顏色」，正是致敬弟弟周興哲點擊破億金曲《怎麼了》，新歌將在2月12至14日先在Hit FM電台首播，情人節當天正式上架。

周興哲（右）誇讚哥哥周予天（左）的新歌好聽。（翻攝自臉書）周興哲（右）誇讚哥哥周予天（左）的新歌好聽。（翻攝自臉書）

雖然離開原本的經紀公司，但周予天並表示：「謝謝前東家星空飛騰的栽培和照顧，讓我得以成長茁壯。」

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