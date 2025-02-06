大危機！龜梨和也考慮退團 KAT-TUN名存實亡

KAT-TUN成員龜梨和也傳出有意退團。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本偶像團體KAT-TUN於2001年成軍，最初為6人組合，經歷成員變更，目前僅餘下3人活動。日前傳出38歲成員龜梨和也有意退出，他對外表示「在團體內能做的事已經完成」，外界也傳出他將離開所屬STARTO（星達拓）娛樂獨立發展。

龜梨和也對外表示自己在團體已經完成任務。（星島日報提供）

根據日媒《女性SEVEN》報導指出，龜梨和也最近認為自己在團體內能做的事情已經完成，故考慮脫離KAT-TUN獨立發展，業界對他退團的消息也傳得沸沸揚揚。

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KAT-TUN出道時為6人團體。（星島日報提供）

目前KAT-TUN僅剩下上田龍也、中丸雄一、龜梨和也3人，相較於最早的6人團體已經相差很多，可說名存實亡。另外，龜梨和也和女星田中美奈實去年元旦被爆出兩人正在交往，因此日媒也認為龜梨和也有結婚的可能，甚至會像前輩堂本剛依樣，宣布結婚消息後就會離開STARTO娛樂。不過，對於龜梨和也是否會退團，STARTO娛樂至今仍無回應。

KAT-TUN現在僅存3名成員。（星島日報提供）

KAT-TUN近年的團體活動明顯減少，最新的組合專輯已是2023年2月發行的《Fantasia》，3人皆專注於個人發展。

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