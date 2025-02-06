晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

大危機！龜梨和也考慮退團 KAT-TUN名存實亡

KAT-TUN成員龜梨和也傳出有意退團。（星島日報提供）KAT-TUN成員龜梨和也傳出有意退團。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本偶像團體KAT-TUN於2001年成軍，最初為6人組合，經歷成員變更，目前僅餘下3人活動。日前傳出38歲成員龜梨和也有意退出，他對外表示「在團體內能做的事已經完成」，外界也傳出他將離開所屬STARTO（星達拓）娛樂獨立發展。

龜梨和也對外表示自己在團體已經完成任務。（星島日報提供）龜梨和也對外表示自己在團體已經完成任務。（星島日報提供）

根據日媒《女性SEVEN》報導指出，龜梨和也最近認為自己在團體內能做的事情已經完成，故考慮脫離KAT-TUN獨立發展，業界對他退團的消息也傳得沸沸揚揚。

KAT-TUN出道時為6人團體。（星島日報提供）KAT-TUN出道時為6人團體。（星島日報提供）

目前KAT-TUN僅剩下上田龍也、中丸雄一、龜梨和也3人，相較於最早的6人團體已經相差很多，可說名存實亡。另外，龜梨和也和女星田中美奈實去年元旦被爆出兩人正在交往，因此日媒也認為龜梨和也有結婚的可能，甚至會像前輩堂本剛依樣，宣布結婚消息後就會離開STARTO娛樂。不過，對於龜梨和也是否會退團，STARTO娛樂至今仍無回應。

KAT-TUN現在僅存3名成員。（星島日報提供）KAT-TUN現在僅存3名成員。（星島日報提供）

KAT-TUN近年的團體活動明顯減少，最新的組合專輯已是2023年2月發行的《Fantasia》，3人皆專注於個人發展。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中