李㼈消失八點檔8年！親曝原因：環境沒有進步

李㼈以製片人身分參加記者會，妙語如珠。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕李㼈近年有退居幕後的趨勢，首度擔任電影製片人，由女兒李紫嫣擔任女主角。被問到近年鮮少演出八點檔，李㼈透露未看到八點檔環境進步，對這樣的環境感到有點累。

翁家明（右起）、翁琪兒、李㼈、李紫嫣。（記者陳奕全攝）

李㼈父女檔、翁家明和女兒翁琪兒及范逸臣今天（6日）出席電影《突破三千米的泳氣》記者會，電影砸下8位數拍攝，李㼈不願透露投資多少，只感謝很多企業或者單位都願意相助。

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近年他有退居幕後的趨勢，事實上他上次演八點檔已經是8年前的《牡丹花開》，他強調自己不是批評，不過台灣的八點檔幾十年沒進步，「全世界只有台灣一天播出一個電影的長度，人家一個鐘頭要拍多久，我們一天拍出一部電影。」他坦言這樣的環境讓人感到疲憊，此次剛好得知導演安景鴻有電影計畫，毅然決然投入其中。

他也打趣說道：「我太貴了，請我一個人可以請五、六個，電視預算也有限，我比較挑，也可以去做些想做的事情。」被問到拍八點檔很辛苦，會不會不讓女兒李紫嫣去拍攝？李㼈直言可以去體驗看看，也不怕女兒吃苦，「下大便也得拍，演員沒什麼辛苦，重要的是效果做出來。」

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