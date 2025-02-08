大S樹葬長眠地曝！「不立墓碑、不記姓名」 回歸大自然

大S的48年璀璨人生落幕。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星「大S」徐熙媛因流感併發肺炎離世，於日本火化後由家人護送骨灰回台已送回家中，小S昨透過經紀人表示將會採用樹葬，原因是姊姊曾說過，如果她有一天走了，她想要環保樹葬，目前正在申請場地中，如今樹葬長眠地曝光，今天也是大S頭七和與具俊曄的結婚紀念日。

根據官方資訊，臺北市政府規劃的園區位於木柵區「詠愛園」和「落羽之丘」，葬區不立墓碑、不記亡者姓名，會將先行者骨灰置入穴位後埋藏，讓生命與自然合而為一，既保有入土為安的傳統，又不占用土地空間。

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至於申請方式，申請人可以親自或由委託人帶著委託書至臺北市懷愛館服務中心，填寫樹花葬申請書，檢附申請人身分證影本、受葬者之火化許可證或骨灰（骸）存放設施寄存遷出或墓地起掘許可證明正本，經服務中心人員審查後即安排「骨灰再研磨」。

經再研磨之骨灰裝入官方免費提供之容器後，由管理員陪同並由申請人選擇將往生親友之骨灰埋藏於詠愛園樹葬區內，讓其化為春泥、伴著大地長相眠，樹葬園區設施係循環利用，不得在園區內焚燒香燭、紙錢及私設任何標誌或設施。

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