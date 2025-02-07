具俊曄在南韓到底多大咖？網揭密：連GD都要叫他哥

具俊曄為韓流祖師爺，連GD都得稱他為前輩。（翻攝自韓網、資料照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大S流感病逝，最令人遺憾的就是她與第二任老公具俊曄好不容易牽起的緣分。昨（6）日具俊曄心碎發文痛悼愛妻，其中更指出不要遺產，真摯情感令人動容。回顧具俊曄與大S剛結婚那段時間，時常被支持汪小菲的網友抨擊「吃大S軟飯」，但其實具俊曄當年可以說是韓流祖師爺，甚至連天王GD都得稱他為前輩。

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網友揭密具俊曄在南韓的地位。（翻攝自Threads）

當年大S宣布與具俊曄結婚時，時常被中國網友抨擊他「吃大S軟飯」，引不少人好奇具俊曄在南韓到底地位如何？有網友就在Threads上發文寫下：「說具俊曄當初是為了錢跟大S結婚的人，可以去查看看他到底多有錢、多有知名度，如果說GD是韓團的偶像，那DJ Koo（具俊曄）就是GD的偶像。DJ Koo是連劉在錫都尊敬的大哥，韓娛天王，不只音樂專輯大賣，在演藝圈三十餘年還0負評」。

事實上，具俊曄於1990年代與姜元來組成男團「酷龍」，一出道立刻風靡全球，台灣民眾耳熟能詳的歌曲《妙妙妙》原曲也是來自該團，大S也因當時具俊曄的猛男帥氣形象，對他一見鍾情。

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