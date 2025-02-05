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具俊曄痛失愛妻大S！韓友人曝他現況 擔憂：他可能瘋了

具俊曄痛失愛妻大S。（翻攝自IG）具俊曄痛失愛妻大S。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛因流感併發肺炎不幸離世，享年48歲，令外界震驚不已，不少人也擔憂具俊曄的狀況。韓國知名時裝設計師李相奉昨（4）發文透露和具俊曄的對話，擔心性格脆弱的他，恐難以承受失去摯愛的傷痛。

李相奉曝光與具俊曄的對話。（翻攝自IG）李相奉曝光與具俊曄的對話。（翻攝自IG）

李相奉在IG發文表示，看到大S的死訊感到難以置信，立即傳訊息詢問具俊曄，「要堅強…這是真的嗎？」對於消息還有些半信半疑，然而直到深夜具俊曄才回傳訊息，解釋因為看到簡訊已經很晚了，所以未能及時回應，最後簡短回覆「我會盡力」，李相奉隨即安慰「俊曄，加油！也祈願熙媛安息」。

李相奉坦言非常擔憂具俊曄的狀況，直言「他現在可能已經瘋了，應該還沒辦法冷靜下來，想到他接下來要面對的痛苦，我真的很擔心，以他這麼敏感細膩的性格，不知道該怎麼承受。」最後向好友喊話，「俊曄！此刻我連一句像樣的安慰都說不出口，只能告訴你『一定要振作起來』。」

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