大S赴日猝逝 S媽悲痛悄刪「與具俊曄比心合照」

大S因流感併發肺炎離世，享年48歲。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」春節期間和家人前往日本旅遊，不幸感染流感併發肺炎離世，突如其來的死訊讓全台都震驚不已，S媽白髮人送黑髮人，心中悲痛難以想像，有眼尖網友就發現S媽悄悄刪除最新一篇貼文，是她與女婿具俊曄比心的合照。

S媽（右）悄悄刪除與具俊曄比心合照。（翻攝自臉書）

S媽在1月29日春節期間，上傳了一張與具俊曄比心的合照，可見照片中具俊曄摟著丈母娘的肩膀，S媽則身穿紅色外套與具俊曄同框，兩人笑容滿面一起比愛心。如今大S病逝，S媽似乎悄悄將這則貼文刪除，目前臉書頁面顯示「會發生此情況，通常是因為擁有者僅與一小群用戶分享內容、變更了分享對象，或是刪除了內容」，已經無法再看到貼文，此舉令人無比心酸，關鍵詞「S媽刪除與具俊曄比心合照」也衝上微博熱搜，引起討論。

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據了解，S媽已於4日晚間低調返台，傳大S的骨灰會於今日由妹妹「小S」徐熙娣和老公具俊曄護送返台，後事委託龍巖辦理，靈堂將和小S公公、許雅鈞父親許慶祥同個地點，地址為台北市龍巖民權會館。

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