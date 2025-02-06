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娛樂 最新消息

（獨家）大S骨灰可以放家中嗎？命理師不建議「擔心影響家人能量」

〔記者侯家瑜／台北報導〕「大S」徐熙媛春節期間不幸於日本猝逝，骨灰昨（5日）下午由VistaJet的私人包機運回台灣，外傳大S的骨灰罈將放置在她信義區的家中，家人希望之後能讓小S和具俊曄與大S說說話。對此，「骨灰罈是否可以放家中」也引發眾人討論，而擁有10多年經驗的命理師雲淵老師則不建議。

雲淵老師建議骨灰罈不要放家中。（雲淵老師提供）雲淵老師建議骨灰罈不要放家中。（雲淵老師提供）

雲淵老師表示：「風水當中講求的是風與水的能量流動，當然是建議分開，生住陽宅、死住陰宅，擔心骨灰罈中的陰的能量會影響到家人的能量，時運不好的人就可能會出現某些身體上的反應，例如拉肚子頭暈等等的現象，所以建議還是不要放在家中，當然親情上的依賴，看當事者的作法，就不再此侷限裡。」

依據現行台灣的法規《殯葬管理條例》，人類的骨灰對於存放家裡沒有規定不可以，在傳統的佛道教對於離世的遺骸的觀點裡屬「陰物」，所以放在身邊、家中會影響到主人的運勢。不過大S的骨灰罈是否真的放在家中，或是已妥善安置還有待家人們出面釐清。

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