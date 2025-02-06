黃健瑋捲MeToo神隱 蔡亘晏鬆口尪「0作品」準備斜槓

蔡亘晏透露黃健瑋計畫開武術學校。（資料照）

〔記者傅茗渝／台北報導〕男星黃健瑋前年六月陷＃MeToo風波，神隱1年半，老婆蔡亘晏出席活動挺夫外，鮮少對其近況多言。今（6）蔡亘晏出席大愛新戲《生日快樂》卡司發布，透露黃健瑋計畫斜槓。

（左起）游君萍、蔡亘晏、郭文頤今（6）出席《生日快樂》卡司發布。（記者傅茗渝攝）

黃健瑋去年7月收到曾指控他夜店下藥性侵的L先生道歉聲明，坦言先前所言全為不實指控，反轉事件發展；至於女演員Mia爆料「趁機性交」一事，當時仍在偵辦，黃健瑋至今沒有出席對外活動。蔡亘晏今被問及老公復出計畫，表示夫妻間只聊當下發生的事，戲劇作品可能要問經紀人，據她所知目前無作品，還透露黃健瑋想開武術學校。

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被問到會不會被網路酸民左右心情？她表示平時活在自己世界，其實不太看網路消息，笑言自己拍戲期間也是如此，「沒有大文拉我出去，我可以1個禮拜不出門。」不過最重要的還是心態，「你越快樂的時候就是最強大的時候。」

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