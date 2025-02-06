晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃健瑋捲MeToo神隱 蔡亘晏鬆口尪「0作品」準備斜槓

蔡亘晏透露黃健瑋計畫開武術學校。（資料照）蔡亘晏透露黃健瑋計畫開武術學校。（資料照）

〔記者傅茗渝／台北報導〕男星黃健瑋前年六月陷＃MeToo風波，神隱1年半，老婆蔡亘晏出席活動挺夫外，鮮少對其近況多言。今（6）蔡亘晏出席大愛新戲《生日快樂》卡司發布，透露黃健瑋計畫斜槓。

（左起）游君萍、蔡亘晏、郭文頤今（6）出席《生日快樂》卡司發布。（記者傅茗渝攝）（左起）游君萍、蔡亘晏、郭文頤今（6）出席《生日快樂》卡司發布。（記者傅茗渝攝）

黃健瑋去年7月收到曾指控他夜店下藥性侵的L先生道歉聲明，坦言先前所言全為不實指控，反轉事件發展；至於女演員Mia爆料「趁機性交」一事，當時仍在偵辦，黃健瑋至今沒有出席對外活動。蔡亘晏今被問及老公復出計畫，表示夫妻間只聊當下發生的事，戲劇作品可能要問經紀人，據她所知目前無作品，還透露黃健瑋想開武術學校。

被問到會不會被網路酸民左右心情？她表示平時活在自己世界，其實不太看網路消息，笑言自己拍戲期間也是如此，「沒有大文拉我出去，我可以1個禮拜不出門。」不過最重要的還是心態，「你越快樂的時候就是最強大的時候。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中