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娛樂 最新消息

嘻哈傳奇殞落！Murder Inc.創辦人Irv Gotti驟逝 享年 54 歲

美國嘻哈音樂界重要人物、Murder Inc. 唱片公司創辦人戈蒂（Irv Gotti）於美國時間週三離世，享年54歲。（歐新社）美國嘻哈音樂界重要人物、Murder Inc. 唱片公司創辦人戈蒂（Irv Gotti）於美國時間週三離世，享年54歲。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國嘻哈音樂界重要人物、Murder Inc.唱片公司創辦人戈蒂（Irv Gotti）於美國時間週三離世，享年54歲。其代表透露，戈蒂在今年初曾經歷輕微中風但已康復，確切死因目前尚未公布。

綜合外媒報導，戈蒂本名Irving Lorenzo，1970年生於紐約皇后區。他在90年代於Def Jam唱片公司擔任A&R主管期間，成功發掘並簽下Jay-Z、DMX等重量級嘻哈歌手。1999年，他與胞弟Chris共同創立Murder Inc.唱片公司，開創了新世紀嘻哈音樂的黃金時代。

在戈蒂的製作下，Murder Inc.推出了一系列膾炙人口的作品。他不僅為Jay-Z製作了首張專輯中的經典曲目，更協助DMX的處女作登上《告示牌》（Billboard）音樂排行榜榜首，全球銷量突破500萬張。2000年代初期，Murder Inc.轉向更具商業性的流行饒舌風格，成功捧紅Ja Rule和Ashanti等藝人，其中Ashanti的同名專輯為《Gotti》贏得葛萊美獎的肯定。

然而，戈蒂的職業生涯並非一帆風順。2003年，Murder Inc. 因涉嫌洗錢遭到聯邦調查，儘管最終獲判無罪，但公司聲譽受損。此後，戈蒂將公司更名為The Inc.，並嘗試轉型，但未能重現昔日輝煌。

晚年的戈蒂轉向電視製作，推出BET電視台的《Tales》系列。2022年，他製作了紀錄片《The Murder Inc. Story》，回顧其音樂生涯，但因披露與歌手Ashanti的私人關係而引發爭議。去年，他更面臨一宗性侵指控，但本人否認相關指控。

Def Jam唱片公司前高層科恩（Lyor Cohen）緬懷道：「戈蒂是公司最具創造力的戰士之一，他的熱情為公司注入了新的活力。」儘管晚年充滿爭議，但戈蒂在嘻哈音樂史上的地位無可取代，他為90年代末至2000年代初的嘻哈音樂發展做出了重要貢獻。

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