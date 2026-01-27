自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曹西平走了…1800萬三重房產早已佈局 決定留給「他」

曹西平（中）生前的唯一依靠，是沒血緣關係的乾兒子Jeremy（右）及其女友。（翻攝自臉書）曹西平（中）生前的唯一依靠，是沒血緣關係的乾兒子Jeremy（右）及其女友。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕66歲曹西平辭世將滿一個月，遺產的最終去向也受到外界關注，然而相關資料清楚顯示，原來他在生前早已針對重要資產安排完成，其中一筆價值約1800萬的三重住宅，其實於3年前也已轉手完成過戶，交易對象則是沒血緣卻如家人，更是他生前唯一的重要依靠。

曹西平去年12月29日被發現在家中悄然辭世，後事由乾兒子Jeremy一肩扛起、全權負責，追思會今（27日）也以「最後演唱會」形式呈現，隨著後事逐步完成，他生前對資產的安排及動向也逐漸浮出水面。根據不動產交易紀錄顯示，曹西平名下其中一筆自2012年購入含車位、權狀約48.4坪的三重社區大樓社區，其實早於2023年11月以低於市價的1800萬元過戶他人。

其實，曹西平2020年曾坦言名下房產幾乎都變賣，為晚年生活留下的僅有該筆自住三重房產，當時他也公開表態會留給沒有血緣關係，卻是他晚年唯一能依靠的乾兒子Jeremy，早已為身後事未雨綢繆並做好全面規劃；對此，房市專家也指出，此類交易型態並非一般市場買賣，在實務上多被視為「贈與式交易」，由於該筆房產是曹西平晚年最具代表性的資產之一，過戶時機點也被解讀為他生前的預作準備，同時也充分展現對乾兒子的深厚情感。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中