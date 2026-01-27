曹西平走了…1800萬三重房產早已佈局 決定留給「他」

曹西平（中）生前的唯一依靠，是沒血緣關係的乾兒子Jeremy（右）及其女友。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕66歲曹西平辭世將滿一個月，遺產的最終去向也受到外界關注，然而相關資料清楚顯示，原來他在生前早已針對重要資產安排完成，其中一筆價值約1800萬的三重住宅，其實於3年前也已轉手完成過戶，交易對象則是沒血緣卻如家人，更是他生前唯一的重要依靠。

曹西平去年12月29日被發現在家中悄然辭世，後事由乾兒子Jeremy一肩扛起、全權負責，追思會今（27日）也以「最後演唱會」形式呈現，隨著後事逐步完成，他生前對資產的安排及動向也逐漸浮出水面。根據不動產交易紀錄顯示，曹西平名下其中一筆自2012年購入含車位、權狀約48.4坪的三重社區大樓社區，其實早於2023年11月以低於市價的1800萬元過戶他人。

其實，曹西平2020年曾坦言名下房產幾乎都變賣，為晚年生活留下的僅有該筆自住三重房產，當時他也公開表態會留給沒有血緣關係，卻是他晚年唯一能依靠的乾兒子Jeremy，早已為身後事未雨綢繆並做好全面規劃；對此，房市專家也指出，此類交易型態並非一般市場買賣，在實務上多被視為「贈與式交易」，由於該筆房產是曹西平晚年最具代表性的資產之一，過戶時機點也被解讀為他生前的預作準備，同時也充分展現對乾兒子的深厚情感。

