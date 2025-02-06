大S學生時期「2暖舉」曝光！高中同窗慟：少了善良的天使

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛春節期間赴日本旅遊時，因感染流感併發肺炎不幸離世，消息曝光後，震驚外界，親友也悲憤不已，昔日同為華岡藝校同學的天團5566前團員彭小刀也在社群哀悼並分享大S生前2暖舉，感嘆「以後的高中同學小組聚會永遠少了祢這個美麗善良的天使」。

「大S」徐熙媛（左）、彭小刀。（翻攝自IG）

彭小刀昨（5）日於社群發文表示，他在得知大S離開的噩耗後，心情亂了好幾天，反應不過來，「祢（大S）去當天使了，再也見不到祢了......;以後的高中同學小組聚會永遠少了祢這個美麗善良的天使」，他也稱讚大S，「謝謝祢從高中一直到現在對我這個同學的關心和對我們大家的好，祢絕對是我認識的人當中最堅強、最善良、最照顧人的人之一。」

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彭小刀憶起高三時，大S和妹妹小S剛踏入演藝圈，而自己還是一名普通在加油站打工的華岡學生。他透露，某天下課，大小S找他到忠孝東路的一家餐廳吃飯，那是他經過不知多少次，夢寐以求但因為價格而卻步的餐廳，「我不知道你們是聽到我曾說我好想進去吃吃看，還是剛剛好想去吃」，但那頓飯對他來說，是非常有愛、有意義，會永遠記在心裡的一餐。

此外，彭小刀提到，幾年前大他決定重回幕前發展時，大S曾致電表示自己暫時不會接太多工作，引薦自己的經紀人身兼他的經紀人，希望經紀人能多賺一點錢，此舉讓小刀忍不住大讚，「祢人真的太好了，祢就是這麼善良這麼照顧身邊人的人。」最後他也祝福大S，「願祢在天上當個快樂的天使」。

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