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娛樂 最新消息

「千萬票房演員」驚傳遭詐騙破產！竟是53歲韓星池珍熙

池珍熙以《大長今》閔大人為人所知，此次飾演「千萬票房演員」池珍熙。（friDay影音提供）池珍熙以《大長今》閔大人為人所知，此次飾演「千萬票房演員」池珍熙。（friDay影音提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕53歲池珍熙以《大長今》閔大人一角為人所知，出道25年首次挑戰情境喜劇展現搞笑魂，霸氣喊話「反正大家之後一定會回頭看，不如現在就先看吧」，要觀眾早看早享受。他在片中與「小迷糊」李奎炯上演「男男之吻」驚呆劇迷，李奎炯笑說親完感情更好了。

李奎炯在《喀喀喀喀》飾演「明星製作人」趙英植。（friDay影音提供）李奎炯在《喀喀喀喀》飾演「明星製作人」趙英植。（friDay影音提供）

由池珍熙、李奎炯主演的2月最新韓劇《喀喀喀喀》，劇情描述曾深受全民喜愛的「千萬票房演員」兼萬能藝人池珍熙（池珍熙飾）遭詐騙破產，而與曾因醜聞黯然淡出的「明星製作人」趙英植（李奎炯飾）攜手成立影視內容製作公司，為了達成300萬訂閱者目標共同奮鬥的爆笑故事。由於本作是池、李二人徹底顛覆過往沉穩、溫柔形象，火力全開挑戰情境喜劇，再加上先前公開的預告中還赫然出現兩人「男上加男」的吻戲橋段，因此讓韓劇迷們都是既驚訝又好奇，劇組終於昨天（5日）由導演具成俊率領9位主演盛大舉辦線上記者會宣布正式開播。

《喀喀喀喀》池珍熙（左起）、白智媛、李奎炯。（friDay影音提供）《喀喀喀喀》池珍熙（左起）、白智媛、李奎炯。（friDay影音提供）

池珍熙在記者會上感性表示自己一直都很想演出情境喜劇，這次終於得到了很好的機會，能盡情發揮多年來隱藏的搞笑慾望，「劇中的角色雖然表面上很嚴肅，但又有些反差的搞笑設定，希望觀眾能夠享受這些趣味。」李奎炯對此笑著附和：「前輩一直給人嚴肅的印象，但這次合作真的讓我大吃一驚！不論觀眾想像到什麼，實際上的他都會更加有趣！」表達了強烈的背書掛保證。

當提到引起熱議的「男男之吻」時，李奎炯笑著表示：「老實說當時真的很不自在，其實與其說是吻戲，不如說是情緒爆發的延續，甚至更接近打鬥戲。當時跟著感情走，結果嘴巴就撞上了。」並解釋道：「那場戲是在拍攝初期就進行的，雖然有點尷尬，但整體來說還是很有趣，帶著一種矛盾的情緒去完成。」

池珍熙（左）、李奎炯在韓劇《喀喀喀喀》中親吻，十分吸睛。（翻攝自friDay影音）池珍熙（左）、李奎炯在韓劇《喀喀喀喀》中親吻，十分吸睛。（翻攝自friDay影音）

池珍熙也補充說：「不是說親吻很開心，而是拍攝過程很有趣。雖然當時我們還沒完全熟悉，但拍完那場戲後，感覺關係變得更親近了。」接著他笑道：「而且拍得意外地好玩，之後的拍攝也變得更加有趣。」李奎炯則打趣回應：「從這場戲開始，我們的感情變得更加深厚了。」展現出戲裡戲外都如一的好默契。

池珍熙（左）、李奎炯在《喀喀喀喀》顛覆形象全力搞笑。（friDay影音提供）池珍熙（左）、李奎炯在《喀喀喀喀》顛覆形象全力搞笑。（friDay影音提供）

值得一提的是，《喀喀喀喀》不僅啟用了大批新生代演員，導演具成俊還透露了想將本作發展成「長壽季播劇」的期待：「我們不想只拍攝一季就結束。外國的情境喜劇通常會以多季的形式推出，希望本劇也能獲得大眾喜愛，建立起一個能夠和觀眾一起成長的世界觀，並持續發展成多季作品。」池珍熙對此也幽默地向觀眾喊話：「我相信收視率一定會很好，但即使現在沒看，之後如果推出第二、第三季時，大家還是會回來補看第一季的，所以不如現在就先追起來吧！」最後更霸氣表示：「我們要一直拍下去，做到第四、第五季！」讓現場笑聲不斷，也展現出對本劇的強大信心。

爆笑喜劇《喀喀喀喀》即日起每週四、五於friDay影音跟播。

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