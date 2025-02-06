中國網傳汪小菲出資包機讓大S骨灰返台 S家親友痛罵：睜眼說瞎話

中國網傳大S（左）骨灰包機返台是由汪小菲（右）付錢，讓S家親友團氣炸。（資料照，記者姚介修攝、翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛不幸在日本感染流感併發肺炎離世，享年48歲，昨（5）大S的骨灰與家人搭VistaJet私人包機返台。怎料，中國卻有網紅錄製影片表示，這趟包機費用是由汪小菲出錢，讓S家親友團氣憤不已痛批「睜眼說瞎話」。

大S在日本當地進行火化，昨日由老公具俊曄坐專機護送骨灰回台，沒想到中國一名網紅竟拍影片提到，包機一事是由汪小菲出手協助，40萬人民幣（約180.7萬元新台幣）起跳的費用也是汪小菲付錢，稱汪小菲的個性絕對不允許大S的骨灰被當成「貨物」，希望前妻能體面返台，消息立即在中國網路掀起討論。

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據《壹蘋新聞網》報導，S家親友團得知此事後相當氣憤，不滿汪小菲亂放消息，包機相關事宜與費用，全是由小S和許雅鈞一手包辦，怒批汪小菲「噁心至極，睜眼說瞎話」。

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