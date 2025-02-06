（專訪）謝翔雅動刀取肌瘤！ 婆婆「捍衛媳婦言論」曝光

〔記者蕭方綺／專訪〕今年農曆年對謝翔雅而言是個特別的一年，她去年9月底升格人妻，頭一回當媳婦到婆家過年，她其實頗自在，因她婚後也是住自己買的房子，老公偶爾住爸媽家、偶爾跟她同住，有時夫妻倆休假，會一起回公婆家同住，笑說：「我的生活和婚前一樣，一直都沒有結婚的真實感！」

謝翔雅。（記者王文麟攝）

新婚4個月，她自認婚後唯一有變化的就是被催生，像是拍戲時，被早就當爸的同劇演員張雁名不斷曬女兒照片催促：「快生！小孩會帶財！」偶爾她在社群平台PO出和侄子的合照，也會被粉絲說：「恭喜！小孩真像妳，生完身材還這麼好！」讓她哭笑不得。

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謝翔雅。（記者王文麟攝）

好在公婆並沒有給生子壓力，尤其是婆婆知道她去年6月動刀切除巧克力囊腫和子宮肌瘤，除了術後天天親自做滴雞精替她補元氣，還偷偷跟她老公說：「翔雅身體不好，如果沒有要生，你不要逼人家。」讓謝翔雅很感動。

她說婆婆就像她另一個媽媽，會捍衛她、保護她，像是有一回全家到彰化探望阿嬤，觀念較為守舊的阿嬤第一次見到謝翔雅說：「這麼瘦能生嗎？」婆婆立刻替她回話：「我年輕時這麼瘦，還不是生了兩個兒子？」讓謝翔雅聽了哈哈大笑。

阿諾（右）、謝翔雅。（記者王文麟攝）

此外，同門的阿諾和她一同受訪，過年時面對不同問題，阿諾2022年和工程師老公Allen因個性不合結束5年婚姻，單身至今，她爸媽三不五時會問她有沒有對象，她都回：「現在好好的，不用找一個人來煩我！」直接杜絕後續問題，但她笑說媽媽不死心，出國玩都會帶著她的相片，主動替她相親，朋友也會替她介紹新對象，因此她並不排斥新戀情。

阿諾。（記者王文麟攝）

而蛇年到來，阿諾在新的一年有對自己不同期許，她去年開始積極運動，還克服人群恐懼症，從朋友約什麼都說NO的女子，成了個「Yes woman」，所有聚會都答應前往，她說：「我過去會很焦慮，甚至有腸躁症、失眠，現在逐漸打開心胸，學著在陌生環境不會感到緊張，願意認識新朋友。」

阿諾（右）、謝翔雅。（記者王文麟攝）

今年過年，她甚至和新朋友們一起聚會、學射龍門、德州撲克等活動，讓她感到很開心，一旁「牌學淵博」的謝翔雅一聽就眼神發亮，她因阿公、阿嬤愛打麻將，從小學二年級就被叫上牌桌，笑說：「一開始有新手運，一上去就『碰碰胡自摸』，讓阿嬤氣到叫我下場。」

場地提供：YELLOW Training Studio

指導教練：Hulk、Joe、Brian

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