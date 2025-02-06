白冰冰曬「大小S合照」憶姊妹出道往事 哀嘆心情無法平復

白冰冰（左起）曬出昔日與大S、小S的合照。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕48歲女星「大S」春節期間和家人前往日本旅遊，不幸感染流感併發肺炎離世，死訊曝光震驚全台，不少明星發文悼念，白冰冰也在昨深夜曬出與大小S合照，坦言至今心情仍無法平復。

白冰冰提到，從開工日到現在，心情一直無法平復，她回想當年在八大電視台的前身叫《巨登影視》，當時楊老闆力捧大小S，「我從他們剛出道看著他們成長，漸漸變得更漂亮，大S演了流星花園名滿天下，小S也節目主持的非常成功，我看著他們成長、成名、結婚、生子、當一切都這麼美好的時候，卻平地一聲雷把大家都嚇壞了，這幾天大家都在探討如何防範流感，因為大S的離開喚醒了大家對健康及衛生的意識，這是政府做多少宣導都沒辦法達到的效果！」

請繼續往下閱讀...

白冰冰也感慨，無法想像她的親人從歡樂的旅遊變成悲劇收場，要如何度過最痛苦的這一刻，「在此祈禱大S在天上像個美美的仙女一樣廣受眾神仙歡迎，保佑她的家人能夠平安度過這最艱難的一刻！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法