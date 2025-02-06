晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

白冰冰曬「大小S合照」憶姊妹出道往事 哀嘆心情無法平復

白冰冰（左起）曬出昔日與大S、小S的合照。（翻攝自臉書）白冰冰（左起）曬出昔日與大S、小S的合照。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕48歲女星「大S」春節期間和家人前往日本旅遊，不幸感染流感併發肺炎離世，死訊曝光震驚全台，不少明星發文悼念，白冰冰也在昨深夜曬出與大小S合照，坦言至今心情仍無法平復。

白冰冰提到，從開工日到現在，心情一直無法平復，她回想當年在八大電視台的前身叫《巨登影視》，當時楊老闆力捧大小S，「我從他們剛出道看著他們成長，漸漸變得更漂亮，大S演了流星花園名滿天下，小S也節目主持的非常成功，我看著他們成長、成名、結婚、生子、當一切都這麼美好的時候，卻平地一聲雷把大家都嚇壞了，這幾天大家都在探討如何防範流感，因為大S的離開喚醒了大家對健康及衛生的意識，這是政府做多少宣導都沒辦法達到的效果！」

白冰冰也感慨，無法想像她的親人從歡樂的旅遊變成悲劇收場，要如何度過最痛苦的這一刻，「在此祈禱大S在天上像個美美的仙女一樣廣受眾神仙歡迎，保佑她的家人能夠平安度過這最艱難的一刻！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中