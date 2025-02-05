全新紀元即將誕生！《侏羅紀世界：重生》預告重磅登場

《侏羅紀世界：重生》今年暑假強勢回歸。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕深受全球影迷熱愛全新《侏羅紀》系列再開新篇章，將於今年推出《侏羅紀世界：重生》強勢回歸！電影由全球動作巨星思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）領銜主演，還有影壇備受矚目的新秀喬納森貝利，以及兩度榮獲奧斯卡獎的實力派演員馬赫夏拉阿里聯合演出，首支預告今（5）日正式曝光，宣告開啟全新紀元。

《侏羅紀世界：重生》強勢回歸，首曝預告。（UIP提供）

故事發生在《侏羅紀世界：統霸天下》中的事件發生的五年後，地球的生態系統絕大部分的地方已被證明不再適合讓恐龍居住。倖存的恐龍只能在赤道附近孤立的環境中生存，這些地方的氣候和牠們曾經繁衍興盛的環境類似。在這個熱帶生物圈之中，有三隻體積最龐大的恐龍體內含有一種關鍵性成分，能夠用來製造一種能為人類帶來奇蹟般地回生續命功效的藥物。

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思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）領銜主演全新《侏羅紀世界：重生》。（UIP提供）

史嘉蕾在片中飾演佐拉班奈特，她是一名高竿的臥底行動專家，受聘率領一支精英團隊執行一項最高機密任務，目標是從世上體積最巨大的三隻恐龍身上取得遺傳物質。然而當佐拉和她率領的隊員遇到一個正在從事水上探險，卻遭到掠奪性水生恐龍攻擊而翻船的平民家庭之後，他們全都被困在一座小島上。而他們在那裡即將發現一個隱藏了數十年，既驚人又邪惡的秘密。

這個充滿精動作場面的故事，講述一支勇敢無畏的團隊將與時間賽跑，從陸地、海洋和天空中最巨大的三隻生物身上取得DNA樣本。這部電影堅強的演員陣容還包括，知名國際巨星魯柏佛蘭德及馬奴賈西亞魯爾福，導演是具有強烈視覺風格的蓋瑞斯愛德華（《星際大戰外傳：俠盜一號》），編劇則是編寫第一部《侏羅紀公園》的大衛柯普。《侏羅紀世界：統霸天下》將於7月4日在台上映。

《侏羅紀世界：統霸天下》首支預告 :

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