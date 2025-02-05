「胃痛系」編劇孵出《心之觸碰》！YOASOBI打造動人主題曲

《心之觸碰。》生動描繪三個男孩之間的友誼。（双喜提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本人氣動畫《心之觸碰。》描繪3個男孩的動人友誼，由「胃痛系」之稱的名編劇岡田麿里打造出青春故事，講述男孩們發現超萌神祕生物「芙雷嚕」後，開啟他們彼此心電感應的能力。

劇組找來3位魅力十足的演員聲演，主角「秋」是偶像男團King & Prince的永瀨廉配音，「諒」由實力派新生代演員坂東龍汰配音，「優太」則為前田拳太郎配音。

請繼續往下閱讀...

《心之觸碰。》生動描繪三個男孩之間的友誼。（双喜提供）

有日本「國寶級美男」之稱的永瀨廉最近聲勢暴漲，除了在台視《紅白》開唱，更將在4月來台見粉絲。永瀨廉談到這次配音：「在當聲優時，我可以只專注在自己的聲音上。和平常作為歌手和演員的活動中，能用任何表情來表達台詞，而且喜歡可以無憂無慮地演戲。」

坂東龍汰和前田拳太郎都為了爭取角色配音，經過眾人試鏡海選，才從激烈競爭中脫穎而出，其中坂東龍汰更為了試鏡，放棄了回北海道家鄉的班機。

另外，日團YOASOBI將在本週末來台開唱，該團製作、演唱《心之觸碰。》的主題曲《Monotone》，歌曲描繪出「芙雷嚕」讓人們聽見彼此心聲的力量、溫柔包容3位大男孩友情與內心最真實的心聲，《心之觸碰。》將在7日全台上映。

《心之觸碰。》預告：

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法