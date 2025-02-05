超帥飛車甩警！張鈞甯親上陣認了「1點」害劇組無法收工

張鈞甯（右）在《化外之醫》協助連炳發躲警察。（公視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張鈞甯在公視新戲《化外之醫》與越南演員連炳發組成「化外雙俠」，戲裡連炳發原本是醫術高超的越南整形外科醫師，為了就近照顧在台灣燒燙傷的母親並籌措醫療費用，在台灣醫院做清潔工，並拿取廢棄醫療用品、藥品進行非法醫療。某次偶然的機會，他遇上了神經外科醫師張鈞甯，兩人為了各自目的從事高風險的醫療行為，從最初的針鋒相對，到逐漸了解彼此並成為強力夥伴，卻因此陷入更多危險，面對檢警的追查，兩人經常必須飛車逃亡。

張鈞甯在《化外之醫》挑戰飛車戲，在劇組保護下並不緊張。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

張鈞甯是此次的「駕駛擔當」，雖然她私下沒開車，但上戲時絲毫不害怕，只有一場停車戲讓大夥遲遲無法收工，她笑喊：「因為我一直沒辦法把車好好停在停車格裡！」她也幽默説：「還好這場戲發哥不在現場，不然一定會一直被他提醒！」

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而連炳發在劇組被稱為「發哥」，他不僅是越南影帝，擁有大批粉絲，去年參演《披荊斬棘的哥哥》越南版後人氣更是水漲船高。在此次影集演出中，連炳發化身為「怪醫黑傑克」，與張鈞甯攜手行醫，工作人員形容兩人在演出時彷彿挑戰「不可能的任務」，張鈞甯表示：「我們不只要進行高難度手術，還要同時說出專業醫療英文台詞。」她也透露：「但私下我們很愛打趣開玩笑，算是一種在高張力拍攝下放鬆的方式。」兩人在戲裡戲外都可說是患難見真情。

越南影帝連炳發去年參演《披荊斬棘的哥哥》越南版後人氣更是水漲船高。（公視、中華電信、瀚草文創提供）



此外，監製湯昇榮指出《化外之醫》劇情在醫療與法律交織的故事下，涵蓋許多社會議題，如：非法移工偷渡來台，但卻慘遭人蛇集團丟包成海上浮屍，82萬在台移工撐起20多萬個家庭的照顧工作背後，卻面臨若懷孕要與死神搏命的悲歌，每個事件都讓人怵目驚心。

影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》由公視、中華電信和瀚草文創GrX STUDIO出品，將於3月8日起每週六晚上九點在公視播出，每次播出兩集，共11集；同日晚上十點，中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版同步上線。

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