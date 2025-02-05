姚淳耀殘忍刑求受封反派專業戶！過年狂嗑海鮮拚當爸

導演賴俊羽（右）演員姚淳耀一同公佈《搜查瑠公圳》前導海報。（伯樂影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《搜查瑠公圳》今（5）日在台北國際書展舉辦新書發表暨電影座談會，首度曝光前導預告，導演賴俊羽和飾演警總特務的姚淳耀、作家盛浩偉一同出席，姚淳耀在片中有不少刑求他人的戲相當殘忍，他說拍攝時相當掙扎，直呼：「真的會讓人毛骨悚然！」

該片背景設定在1961年台灣戒嚴時期，姚淳耀透露，閱讀了大量關於該時代的書籍和電影來做功課，希望藉此了解角色的內心狀態，更思考「在那樣的時空背景下，我真的會變成那樣的人嗎？要多扭曲極端的情況，才會把人性逼迫成這樣。」

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姚淳耀在《搜查瑠公圳》飾演反派警總特務，為求任務完成，不擇手段。（伯樂影業提供）

導演賴俊羽透露，故事開發到拍攝完成歷經7年，期待打造成「台灣版福爾摩斯」，更說當初看了《模仿犯》、《我願意》後找上姚淳耀，讓姚淳耀被封為「反派專業戶」。但姚淳耀笑說還是想要挑戰各式各樣的角色，「這個角色很多層次，擁有無比的劣根性，很想知道人性到底可以壞到什麼程度。」

姚淳耀2023年升格人夫，今年過年除了為新戲做準備外，也回澎湖老家幫媽媽大掃除，還透露狂吃海鮮讓自己「元氣」滿滿，新的一年他期許能挑戰新角色，希望帶給觀眾全新感受，同時也期待當爸。提到最近大S在日本感染流感併發肺炎驟逝，讓外界相當哀傷，姚淳耀表示，自己還沒打流感疫苗，但是媽媽已經施打，「會好好注意健康。」

《搜查瑠公圳》集結朱軒洋、吳卓源、張世、梁修身、朱栢康、姚淳耀和李雪等人一同演出。描述1961年台灣戒嚴時期，在現今台大校門口水圳中發現一具遭肢解的女屍，負責偵辦的刑警趙子午（朱軒洋飾）與記者張秀秀（吳卓源飾）合作展開調查，卻不料趙子午的父親趙志昇將軍（張世飾）被捲其中，被指控為分屍案嫌犯，誓言為趙志昇洗刷清白的兩人，會如何突破迷局，找出真相。電影今年5月在台上映。

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