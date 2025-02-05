《重症中心》秋英宇爆紅！被抓包IG追蹤40位性感網紅 火速退追道歉

秋英宇因出演《外傷重症中心》爆紅。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕25歲南韓男星秋英宇憑藉近期夯劇《外傷重症中心》爆紅，帥氣長相以及186公分的高挑身材，獲得許多粉絲的喜愛。隨著人氣攀升，一舉一動也備受關注，近期就被韓國網友抓包，IG追蹤名單竟有40位的性感直播主、辣妹網紅，引起不少爭議。對此，他火速整理追蹤名單並對外道歉了。

秋英宇的IG追蹤名單被韓國網友發現，充滿多位以身材暴露為主要內容的女網紅，消息曝光後形象受創，他也迅速取消關注辣美網紅的帳號，僅保留演藝界相關人士。秋英宇在近期接受媒體採訪時解釋道，「我平時經常看Reels和Shorts這類短影音，當初只是單純關注，並沒有特別的用意，因此也沒有刻意取消關注。」

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秋英宇也道歉表示，「如果令大家感到不舒服，真的很抱歉」，坦言透過這次爭議意識到自己責任比想像中大，承諾今後會謹言慎行。被問到是否會因為這件事感到退縮？秋英宇也直球回應，「只要我表現得更好就沒問題了，因為我真的非常熱愛演戲，足以克服這些事情，可能是老套的話，但我會努力成為更好的演員和更好的人。」

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