中居正廣捲「性朝貢」恐賠50億天價 富士台為挽形象：免廣告費

中居正廣（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本綜藝天王中居正廣出道37年，因接受富士台員工「性朝貢」，演藝事業毀於一旦，日媒《日刊現代》指出，富士台除了面臨超過75間企業和贊助商廣告撤資，中居恐怕還得賠上高額毀約金，少說要賠50億日幣（約台幣10億元）。

中居正廣過去貴為天團SMAP隊長，沒想到團體解散後，道德跟著崩壞，他因形象跌落谷底，包括電商、大型企業都將他廣告全面下架，公司損失慘重，有媒體估計至少超過50億日幣（約台幣10億元）。

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過去中居正廣曾被爆出身家有100億日幣（約台幣20億元），但被他否認，不過據悉中居正廣身家豐厚，除了擁有一台德國名車，以及東京豪宅，加起來至少也有10億日幣（約台幣2億元）。

此外，日媒報導，遭中居害慘的富士台，為了挽回聲望，預計春季起不收廣告費，意指只要有企業願意在電視台下廣告，富士台皆願意免費播出，希望藉此「悲情牌」打動各方。

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