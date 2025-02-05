千千遇酒駕遭撞暈腦震盪 露面曝近況鬆口「後續進展」

千千日前在國道上遭後方酒駕來車追撞。（組合照，翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕百萬YouTuber千千上月24日在國道因塞車遭後方車輛追撞，導致白色愛車被撞凹全毀，她遭撞暈一度陷入短暫失憶狀態，死裡逃生驚恐地說：「活著平安就好...」，千千今（5）日出席捐血活動記者會，透露目前狀況一切都好。

千千25日返鄉途中遭到後方兩輛車連環追撞，車尾嚴重受損幾乎全毀，其中一名肇事駕駛還被驗出酒駕，千千一度陷入短暫失憶狀態，所幸及時獲救送醫，27日向粉絲報平安時脖子還戴著護頸，她表示當時坐在副駕，被撞擊的力道很大，「當時有輕微腦震盪，醫生說圍起來比較安全，後續有去做全面檢查都沒問題，不用回診。」而她的車子已經整個報銷，目前還在看新車當中，後續相關賠償與案子還在處理當中。

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千千露面強調最近一切都好。（記者林欣穎攝）

有感於女星大S因流感併發肺炎離世，千千過去曾任臺大醫院研究護理師，她呼籲大家每年一定都要打流感疫苗，預防重症，「打了不是就不會得（流感），而是可以預防重症情況。」一直以來都有打疫苗習慣的她也說去年曾得過流感，當時躺在床上虛弱得無法動彈，直呼是生病以來最嚴重的一次，「那時候有打才沒有重症。」

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