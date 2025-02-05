呼籲酸民尊重大S！吳沛憶：失去摯親像被刃割每秒都疼

民進黨立委吳沛憶。（本報資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人「大S」徐熙媛因流感併發肺炎，在日本旅遊期間不幸逝世，享年48歲。此消息震驚社會，網路上隨即出現針對她的批評言論。對此，民進黨立委吳沛憶呼籲，徐熙媛女士是一位勇敢無比的女性，請大家停止評論，給予她最後且最大的尊重。

大S因流感併發肺炎辭世，享年48歲。（翻攝自臉書）

吳沛憶昨（4）日在臉書發文表示，這兩天她不太敢點進新聞，也無心回應政治紛擾。在生命面前，任何一切都顯得渺小。她強調，徐熙媛女士是一位勇敢無比的女性，女性在公眾目光下活著的舉手投足都逃不過評論。大S的瀟灑勇氣，令人自嘆不如，只有尊敬。

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吳沛憶指出，失去摯親的痛楚像被利刃割著，每一秒都疼痛。所以，她懇請大家停止評論，給予離世的她最後、最大的尊重。任何立場都不該超越人性，這是人的基本，也是對遺族最深的祝福。

吳沛憶補充，這是她內心的真實感受，必須說出來，「你可以不認同，但是如果你在留言繼續發表對逝者的不敬言論，抱歉我會一律刪除。對我來說，這是對生命基本的尊重」。

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