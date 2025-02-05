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盛傳是大S、具俊曄緣分「紅娘」 蘇慧倫說話了！一個轉念好暖

蘇慧倫（資料照，相信音樂提供）蘇慧倫（資料照，相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕凍齡玉女歌手蘇慧倫相隔5年將再推出新專輯《輕重》，今出席電台活動，用毛筆寫下關鍵字「惜」，希望面對無常，大家要珍惜現在、珍惜身邊的人。

蘇慧倫擔任Hit Fm聯播網2月hito大台柱，今天在記者會上談到，新專輯裡也有自己創作的歌曲，另外告五人雲安為她寫的歌《就說給我聽》一聽到覺得傻眼，感覺太難挑戰。

近期大S在日本驟逝令人不捨，她的老公具俊曄也承受莫大悲痛，之前網路盛傳蘇慧倫算是牽起兩人緣分的「紅娘」，主要是過去具俊曄受訪時曾談到，20多年前他曾以嘉賓身分現身蘇慧倫演唱會，那時候大S坐在台下觀眾席，後來包括演唱會慶功宴，還有上節目等各種場合，兩人漸漸熟識，之後也曾交往，可惜因「酷龍」當年有禁愛令，大S不得已和具俊曄分手。但相隔20多年，兩人再續前緣並結為夫妻，可惜結婚不到3年，大S因病過世。

今天蘇慧倫被問到是否真的是牽起具俊曄夫婦緣分的「紅娘」？她表示：「就我的印象，我不是紅娘。」她說私下和大S也沒有私交，「但在同個行業，難免...太突然。」還是很感慨大S離世消息。

被問到大S和具俊曄才剛開始過著幸福婚姻生活就驟逝，是否太遺憾，蘇慧倫則說：「可以轉念，離開之前她（大S）享受過愛情、過得幸福！」

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