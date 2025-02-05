畢書盡為「她」放棄堅持！過年前收到男網友私訊 真實反應曝光

畢書盡。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Bii」畢書盡4月19日將舉辦「Bii WITH YOU」個人演唱會，這段期間演出邀約和宣傳通告滿檔，不小心在過年前感冒了，讓年假在感冒中度過。不過他也藉此機會暫好好休息一番，因為過年，他難得放下健身教練的菜單享用年菜美食，尤其是丈母娘的泡菜鍋，直呼：「本來還想起碼少吃一點白飯，結果吃了兩碗！」

在除夕播出的《2025超級巨星紅白藝能大賞》，Bii先和TRASH帶來炸裂全場的〈偶像歌手〉，各方好評如潮，大讚「這是有特殊技能的人才能唱的歌吧！聽完下巴快掉下來，太猛！太炸！真的爽！」而他和孫盛希唱跳洗腦神曲〈APT.〉的動感演出同樣讓網友稱讚不斷，讓畢書盡開心表示：「我收到一個男生私訊說第一次留言給我是看了紅白，他說：『重覆看了好幾遍全開麥的演出，跟以往你的演出完全不同，非常enjoy也放很開，打破以前有些憂鬱情歌的印象，很喜歡你現在的表演。』得到這些回應，真的很感謝。」

請繼續往下閱讀...

畢書盡演唱會海報。（索尼提供）

演出獲得高評價，Bii鬆口氣，過年期間好好休息，也利用空檔和家人出門走春，回家還玩了射龍門，大呼很刺激，且他難得放鬆身材管理，年假期間終於不再忌口，而他最大推的就是丈母娘的好手藝，「光是在家吃丈母娘的滿桌好菜，我就吃了好多，來台灣這麼久，丈母娘真的第一名！」不過可能是感冒中，連續一週放寬心大快朵頤之下，體重竟然完全沒有上升，連他自己也十分驚訝，並在年假最後一天，大年初五乖乖到健身房報到，開始收心，

今天Bii畢書盡也公布「Bii WITH YOU」演唱會的主視覺，是以浪漫的春暖花開氛圍許願一整年的好天氣和好心情，帥氣的Bii與人形色塊背靠著彼此，點出演唱會主旨，還有一個巧思是主視覺中的路線圖的「地點」是他歷年的專輯名稱。門票2/14中午12:00於拓元啟售https://tixcraft.com/activity/detail/25_bii。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法