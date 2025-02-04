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（影）嘲諷大S「投胎當中國人」挨轟 486先生拍片道歉了！

針對嘲諷大S「投胎當中國人」言論惹議，486先生拍片道歉。（圖翻攝自486先生YT）針對嘲諷大S「投胎當中國人」言論惹議，486先生拍片道歉。（圖翻攝自486先生YT）

〔即時新聞／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛春節期間到日本家族旅遊染上流感併發肺炎離世，享年48歲，團購電商名人「486先生」陳延昶跳出來開酸，稱希望大S投胎「當中國人」，引發爭議。今天（4日）486先生正式為自己的言論道歉，「我會好好的自我反省、自我檢討」。

相關新聞：諷大S投胎中國！486先生改口道歉 「態度輕蔑」再爆眾怒

由於過去大、小S（徐熙娣）有不少親中言論，486先生得知大S猝逝的消息後，在個人社群發文開酸「大S死了，太多中國人去所以病毒傳染到日本，願她投胎到中國」、「台灣少了一個堂堂正正的中國人」、「願大S務必投胎到中國，永遠都當中國人。她妹妹也是。」

486先生的發言曝光後隨即引發爭議，不少網友湧入砲轟。起初486先生不認為自己的言論有何不妥，昨晚再發文「她本來不就是希望當中國人？難道要我祝福她投胎當美國人？」、「我道歉！我更正可以嗎？希望她投胎到美國當美國人，不要投胎當中國人！」，使得輿論越燒越大。

面對外界抨擊，486先生今天一改昨日態度，特地拍影片道歉，「昨天呢，我在網路上發表了兩篇文章，這文章一出來之後，被許多人揪出來公幹。經過一夜的沉澱跟思索呢，我在這邊跟所有的朋友致歉，我不應該針對死者這個事情，語帶輕佻寫那個文章，有點嘲諷，有點調侃，我會好好的自我反省、自我檢討，這一點我覺得做了一個不好的示範。網路上發言真的一定要謹慎小心，真的是很抱歉。」

486先生也表示，「希望所有的朋友也能夠在往後的日子對我繼續監督。對於昨天的文章呢我想了想就不刪除了，就把這個文章放在那邊讓所有的朋友了解我的無腦的發文，同時也是對我自己的一個警惕。」

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