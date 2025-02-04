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諷大S投胎中國！486先生改口道歉 「態度輕蔑」再爆眾怒

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛新春期間飛赴日本旅遊時，因感染流行性感冒併發肺炎不幸離世，享年48歲。沒想到，電商名人「486先生」竟在第一時間發文譏諷大S，儘管後來道歉卻還是無法平息眾怒，遭群起撻伐痛批「毫無口德！」

大S春節期間因流感併發肺炎離逝，享年48歲。（翻攝自臉書）大S春節期間因流感併發肺炎離逝，享年48歲。（翻攝自臉書）

正當外界為大S香消玉殞感到悲傷之際，486先生昨卻在第一時間於臉書先後發文嘲諷：「大S死了，太多中國人去所以病毒傳染到日本，願她投胎到中國。」、「台灣少了一個堂堂正正的中國人。」不僅如此，他還另闢戰場於X平台上譏諷，「願大S務必投胎到中國，永遠都當中國人。她妹妹也是。」

486上述言論隨即引爆眾多網友反彈情緒，但他仍未認爲有錯，又於臉書及X發文回應：「他本來不就是希望當中國人？難道要我祝福他投胎當美國人？」隨後，他再表示：「我道歉！我更正可以嗎？希望她投胎到美國當美國人，不要投胎當中國人。」他雖然改口致歉，但態度輕蔑依舊無法平息眾怒，遭嚴厲譴責「有夠輕蔑沒有誠意！」、「毫無口德」、「口無遮攔」。

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