蔣偉文自爆「不聽老人言」害延畢 曾為夢想「家裡蹲」三個月

蔣偉文上節目談親子地雷。（公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕親子溝通中的「地雷」你被引爆了幾個？《少年願望事務所》邀請蔣偉文大吐苦水，孩子的「說謊」是讓他最抓狂的地雷。太太也曾因孩子一句「不關你的事」氣得爆炸。蔣偉文分享年輕時也曾因「不聽老人言」吃過虧——忘記選課導致延畢半年。「我爸爸提醒過一次後就不再多說，讓我自己去承擔後果。」

談到演藝圈的起步，蔣偉文回顧自己25年前辭去薪資優渥的外商工作，為追求夢想「家裡蹲」了三個月。當時，父親雖然著急，但選擇尊重他的決定，並坦言：「我精神上支持你，但金錢上無法幫你。如果不行，就去找工作；如果行，就加油！」蔣偉文回憶父親忍住焦慮的表情，認為這種不苛責、不反對的態度，是尊重與信任的最佳示範。蔣偉文提到，有一次兒子興奮地描述自己在學校走廊踢球，還繪聲繪影地形容球如何形成「V字形」的反射軌跡。然而，他下意識回應「很危險！」，卻瞬間澆熄了孩子分享的熱情。經過反思，他學會「踩煞車」，先讓孩子說完，再用適當的方式給予建議。「當孩子願意分享，父母應該抱著好奇心參與，而不是急於糾正。」

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節目每週一至週三晚間9點於公視及公視+同步播出；週四至週六晚間9點於小公視播出。

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