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不只大S！林依晨認了20歲開始寫遺書：前陣子剛更新

林依晨從20歲開始寫遺書。（翻攝自微博）林依晨從20歲開始寫遺書。（翻攝自微博）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大S」徐熙媛過年期間赴日本旅遊，因感染流感併發肺炎不幸離世，享年48歲，讓親友粉絲感到無比遺憾，大S過去在節目透露生產後身體狀況變差，開始有紀錄遺言的習慣，而林依晨近日上節目也透露，自己從20歲開始寫遺書，藉此提醒自己「想做什麼趕快去做」。

林依晨在節目《太陽市集》中提到，自己20歲就開始有寫遺書的習慣，笑稱「前一陣子才剛更新」，她解釋一開始決定寫遺書之際，是因為當時工作多，又很常拍吊鋼絲的古裝戲，有時候吊到四、五層樓高，僅靠吊鋼絲師傅拉住，讓她覺得很危險，不知明天和意外哪個先來，便開始寫遺書交代事情。

至於遺書的內容，林依晨坦言年輕時的遺書比較單純，大部分是寫資產分配，「現在我把它換個名字，我給它寫愛的分配。」林依晨說內容包括感謝、欣賞、小建議，目前都是文字，未來想再加上一些照片、USB和影片，讓遺書充滿愛的回憶，也像是終極版畢業紀念冊。

林依晨也提到遺書內容想給經紀人、父母、公婆、助理、摯友、伴侶、孩子、粉絲等留下想說的話，她寫了之後心態不是踏實，而是發現自己還有什麼可以做或沒做的，「沒有辦法再來一次了，有什麼沒做的就趕快去做吧。」

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