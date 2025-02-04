大S猝逝網熱議遺產歸屬 律師江信賢：汪無繼承權、2孩子有應繼分

律師江信賢。（翻攝自臉書）

〔記者王俊忠／台南報導〕對於我國女藝人徐熙媛（大S）在日本因病猝逝，網路出現一堆討論大S遺產繼承等問題。台南律師江信賢在臉書指出討論內容有些正確、也有些是亂講，他說，大S前夫汪小菲與大S既已無婚姻關係，就沒有繼承權；但大S與汪生的兩個小孩在我國民法上是有應繼分的。

律師江信賢在其臉書說明藝人大S（徐熙媛）猝逝後的遺產繼承權法律相關問題。（翻攝自臉書）

江信賢表示，汪小菲既然是大S的前夫，沒有婚姻關係，就沒有繼承權，不管哪一國人都一樣。而大S的遺產就是由現任配偶韓國籍具俊曄先生、兩個小孩（大S與汪所生）各有1／3應繼分；縱然大S有遺囑，上面這3人（指具俊曄、大S的兩小孩）至少會有1／6的特留分。

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江信賢說明，父母就是子女的法定代理人，在一方（大S）辭世後，另一方（汪小菲）當然就是兩位子女的代理人，沒有設置監護人的問題，除非汪先生不要擔任兩子女的代理人，否則根本無關大S的父母與姊妹的問題。

而未成年子女繼承的財產，叫做特有財產。江信賢說，身為子女代理人的父親汪小菲，可以未經同意處分財產（不受200萬元的限制），但必須有利於子女（這就很難判斷了，例如買房子、買股票投資，能不能認為是對子女不利呢？）。

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江信賢認為，一般來說，若離異再婚，最好徵詢子女、原生父母意見及再婚配偶意見，能由再婚配偶辦理收養子女最好，因為再婚已屬另一段生活，若與前段婚姻生活糾纏不清，就會發生上面所述的子女代理人（如前夫）可處分孩子繼承財產的問題。

江強調，遺囑的撰寫也很重要，遺囑除了可以分配財產，也可以在原父母都不能行使親權時，指定監護人。遺囑的寫法很多，但他保證找律師或公證人寫，最沒有爭議；或者生前就把所有財產花完，沒有任何繼承的問題，這也是1個辦法。

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