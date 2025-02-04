痛失愛妻大S！ 好友曝具俊曄深夜才接電話：到最後都喊著熙媛......

具俊曄痛失愛妻大S。（圖翻攝自具俊曄IG）

〔即時新聞／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛染上流感併發肺炎猝逝，享年48歲，震驚社會各界。痛失愛妻的南韓歌手、音樂製作人具俊曄昨天（3日）一度斷聯，直到下午才接起韓媒電話，悲痛證實大S死訊，和具俊曄早期以偶像團體「酷龍」出道的隊友姜元來得知此事後也替好友感到難過，姜元來同為歌手的妻子金鬆今天（4日）透露凌晨有與具俊曄通過電話，另一頭的具俊曄聲音充滿哀傷，直到最後都一直在呼喚著大S的名字......。

綜合韓媒報導，具俊曄與大S相別20年重逢的愛情故事，一度在韓網掀起熱議，怎料2人結婚將滿3週年之際發生這種噩耗，令人不勝唏噓。大S猝逝的消息傳出後，韓網起初也以為是假消息，但各大韓媒遲遲聯絡不上具俊曄，直到昨天下午具俊曄終於接起電話，沉痛回應「這不是假新聞」，並坦言「我不太好」。

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大S好友賈永婕趕赴日本見大S最後一面，昨天在社群上透露看見具俊曄痛哭失聲，給了大S最後深情一吻，讓人看了心碎。

具俊曄隊友姜元來得知這件事後也替好友感到難過，其妻子金鬆今天透過個人社群表示，平常不喝酒的老公，昨天帶著酒自己進房間獨酌，對此感到無能為力。她還透露，平時與具俊曄聯絡，對方都會很快回訊息，但昨天一直都沒回覆，直到今天凌晨才聯絡上，「很抱歉我們幫不上忙，我們能做的只有祈禱。儘管如此，哥哥（指具俊曄）還是對我們說謝謝，通話直直到最後，他還是不斷呼喚著『熙媛……熙媛……』。」

金鬆也隔空向具俊曄喊話，不用壓抑自己的情緒，想哭就大聲哭出來，「為你們的愛情畫上一個不留遺憾的句點。我也希望曾經用可愛的聲音叫我『姊姊』的熙媛能夠安息，希望他們的痛苦能被時間沖淡。」

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