（影）回歸漫威最強版本！《驚奇4超人：第一步》預告今晚登場

漫威影業《驚奇4超人：第一步》驚喜宣布預告今晚登場。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙《驚奇4超人：第一步》將於今年全新出擊，被稱為「漫威第一家庭」的驚奇先生、隱形女、霹靂火、石頭人各顯神威，能力強大空前無敵，包括新一代地表最強老爸佩德羅帕斯卡接棒驚奇隊長在內的堅強卡司，讓人耳目一新。粉絲期盼已久的首支預告片也將於台灣時間今晚（4日）9點左右與全球同步上線。

該片故事設定在以1960年代為靈感的復古未來世界，「驚奇先生」李德理查斯、「隱形女」蘇史東、「霹靂火」強尼史東和「石頭人」班格林姆，將面臨迄今為止最艱鉅的挑戰。他們必須在英雄角色和家庭關係之間取得平衡，同時保衛地球，抵禦名為「行星吞噬者」的貪婪宇宙神及其神秘的使者「銀色衝浪手」。而當行星吞噬者計劃吞噬整個星球及所有人，沒有人可以置身事外。

請繼續往下閱讀...

電影稍早也釋出一支驚喜預告及一張超前導海報，驚喜預告從一群孩童衝到櫥窗前，看著「電視」上《驚奇4超人：第一步》預告即將播出的消息而興奮不已，充滿回歸故事原始1960年代的復古情懷。

以熱門影集《曼德洛人》和《最後生還者》成為新一代地表最強老爸的佩德羅帕斯卡接棒飾演驚奇隊長，《不可能的任務》系列凡妮莎寇比出飾新任隱形女，《噤界：入侵日》喬瑟夫昆恩是新一代霹靂火，《大熊餐廳》艾邦摩斯貝克許則是石頭人最新代言人。

行星吞噬者和銀色衝浪手則分別由《A.I.創世者》拉爾夫伊內森和《狼人》茱莉亞加納飾演，其他卡司還包括《時尚惡女：庫伊拉》保羅華特豪瑟、《怒火地平線》約翰馬可維奇和《星際救援》娜塔莎雷昂，導演則由漫威熱門影集《汪達幻視》導演麥特夏克曼轉戰大銀幕。《驚奇4超人：第一步》將於今年7月23日在台上映。

《驚奇4超人：第一步》驚喜降臨預告：

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法