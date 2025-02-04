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劉嘉玲立春爬山好健康 梁朝偉疑愛相隨

愛爬山的劉嘉玲曬出最新爬山照片，老公梁朝偉（紅圈處）疑愛相隨。（香港星島日報）愛爬山的劉嘉玲曬出最新爬山照片，老公梁朝偉（紅圈處）疑愛相隨。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕59歲香港女星劉嘉玲與老公、金馬影帝梁朝偉結婚多年，各自有屬於自己的生活圈，不過劉嘉玲與梁朝偉亦有同共嗜好，一樣喜愛爬山做運動。

劉嘉玲在3日立春更新IG，只見她從頭包到腳現身登山步道，只是劉嘉玲因為做一件事，疑被老公梁朝偉丟下。

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劉嘉玲是在IG分享爬山照，她選擇路線以平坦安全為主，照片中劉嘉玲戴鴨舌帽，並將外套連身帽套頭上，包住雙耳避免著涼，雖然素顏但精神不錯，劉嘉玲寫下：「立春14度。」不過照片曝光後，劉嘉玲前方男子引發網友熱議。

港媒報導，劉嘉玲爬山時拿起手機自拍，在她公開照片前方有位男子，身形與梁朝偉極度相似，不過劉嘉玲在後方忙著自拍，走在前方男子也沒停下腳步等她，更沒轉身查看，最後還將劉嘉玲拋在身後，猶如各走各的。

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不少網友見狀，留言好奇問劉嘉玲照片中的男子是否為梁朝偉：「哎呀！我看到了什麼」、「前面小小一個是偉哥？」、「他不等你」不過至截稿為止，劉嘉玲尚未揭開男子身分，卻引來大批粉絲笑說，應該是梁朝偉啦！

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