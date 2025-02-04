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娛樂 最新消息

大S猝逝劉德華破百萬IG先哀悼！經紀公司出手：切勿受騙

劉德華。（資料照；台灣映藝提供）劉德華。（資料照；台灣映藝提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕大S猝逝日本消息震驚演藝圈，曾與她合作電影《未來警察》的天王「華仔」劉德華發聲悼念：「願一路走好，親人節哀。」昨天卻有假冒天王帳號的百萬IG搶先發聲，隨後華仔的經紀公司也發聲，提醒粉絲不要被假帳號蒙騙。

亨泰環宇有限公司（亨泰公司）和華仔天地有限公司（華仔天地）聯合聲明，「劉德華先生目前沒有在Instagram設有個人帳號，而andylau.awc_official是其在Instagram之唯一的官方帳號，任何其在Instagram平台聲稱為劉德華先生的帳號及所屬關聯公司無關，提示各方人士提高警惕，切勿上當受騙。」

針對在Instagram上的「andylauox」及其他自稱「andylau」劉德華帳號，訛稱其為劉德華先生的官方帳號，亨泰公司和華仔天地表示，「會對上述不實訊息及任何侵犯劉德華先生或亨泰公司或華仔天地名譽權、智慧財產權等民事權益的行為進行調查並保留法律追訴權利。」

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