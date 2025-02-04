大明星褒愛藏秘戀！何潤東曝光甩狗仔內幕

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳柏霖和郭雪芙在戲劇《不如海邊吹吹風》雙向救贖的浪漫愛情故事讓許多觀眾為之動容，導演何潤東則透露男女主角「雙向救贖」的劇情靈感來自於自己與太太的相處經歷，「其實我和我太太也有過類似的經歷，我們來自不同的家庭背景，但學會不去改變對方，而是為了對方努力變得更好。」

何潤東（左起）執導《不如海邊吹吹風》，找來郭雪芙和陳柏霖一起合作。（大川大立提供）

他更爆料劇情中陳柏霖飾演的大明星帶著郭雪芙躲避狗仔的情節也是他的「親身經歷」，當年他還未公開戀情，為了躲避狗仔追拍，曾和太太在旋轉停車場內巧妙設計「甩尾計畫」，「把車停好，讓狗仔以為我們還在車裡，但其實早已下車搭計程車離開。」這段甜蜜又緊張的回憶放入劇情中意外合適。

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值得一提的是，劇終一場記者會場景，不只齊聚是全劇演員的團圓戲，同時也是該劇的殺青戲，導演何潤東再度客串演出劇中導演，更邀請從加拿大遠道而來的父母和姐姐一起入鏡，為劇集注入更多真實情感，他談到：「我特地邀請爸媽和姐姐來參與殺青戲，這不僅是一次珍貴的探班，更是一個能夠與家人共享的美好回憶。」

陳柏霖（右）在《不如海邊吹吹風》中升格導演，邀請郭雪芙參與自己的作品。（大川大立提供）

一家人首次在螢幕上的同框畫面，對何潤東來說相當寶貴，他坦言，這次拍攝讓他重新審視自己與家人的關係，「拍完這部劇後，我更願意花時間陪伴父母，這種心靈安全感是物質安全感無法取代的。」談及生活中的感悟，何潤東補充道：「平凡帶來的快樂，對我來說就是偶爾發個呆，或坐在沙發上和父母聊聊天。這些看似平凡的時光，其實很珍貴。現在我不再覺得生活一定要塞滿，反而學會沉澱自己，這讓我更加珍惜簡單的快樂。」

《不如海邊吹吹風》已在AXN播畢，並在MOD和Hami Video已全劇上架。

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