韓籍女神接連來台鬆口背後契機！南珉貞嘆「和想像不一樣」曝心酸

韓籍啦啦隊女孩，南珉貞。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／專訪〕韓籍啦啦隊女孩李多慧2023年來台後掀起旋風、陸續又有李雅英、邊荷律、李珠珢等人加入台灣各球團，不過女孩們離鄉背井工作著實不易，安芝儇、南珉貞、「Mingo」朴旻曙日前接受本報專訪，她們坦言初到台灣時和想像中的並不一樣，南珉貞表示：「剛來台灣沒有很多機會，一個月應援只有兩三場，沒想像中容易。」一度很氣餒。

韓籍啦啦隊女孩，安芝儇。（記者胡舜翔攝）

韓籍啦啦隊女孩，安芝儇。（記者胡舜翔攝）

Mingo表示，當時便是看到李多慧的成功，才燃起她們來台灣發展的決心，不過語言不通與陌生環境還是讓她們感到些許挫折。如今來台滿一年的她們開心秀中文，對在台灣生活已經相當適應，雖然難免會思念家人，當問到如果再選一次是否還會來台灣發展？三人都堅定秒答：「會！」

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韓籍啦啦隊女孩，南珉貞。（記者胡舜翔攝）

韓籍啦啦隊女孩，朴旻曙。（記者胡舜翔攝）

安芝儇和Mingo隸屬高雄台鋼雄鷹隊，南珉貞則是在新北富邦隊上，聊到是否感受到「南北差異」，安芝儇大讚高雄人講話很熱情，並形容台北的啦啦隊女孩風格好像比較華麗，高雄則是走親民路線，Mingo笑說：「高雄有點像回爺爺奶奶家的感覺！」

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