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娛樂 最新消息

GINO還原李聖傑、夏宇禾約會真相 怒：別斷章取義

週刊爆料情歌王子李聖傑與女星夏宇禾深夜出遊。（本報合成圖，翻攝自臉書）週刊爆料情歌王子李聖傑與女星夏宇禾深夜出遊。（本報合成圖，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星夏宇禾被週刊拍到與情歌王子李聖傑深夜約會，對此兩人至今尚未解釋彼此關係，但夏宇禾前男友卻在昨（16）晚發文，怒邀爆料者對質，並還原當天真相。

GINO先在文章開頭就說「很喜歡丹佐華盛頓說的：不看新聞跟世界脫節 看了新聞跟現實脫節」他也非常直接說「讀者爆料」確實跟現實脫節了，並表示願意幫被誤導的媒體大哥大姐還原一下。

GINO在社群平台發文，認為媒體不該斷章取義。（翻攝自臉書）GINO在社群平台發文，認為媒體不該斷章取義。（翻攝自臉書）

GINO還原當晚狀況，他說，4月11日夏宇禾帶著狗跟張家瑋約吃飯，GINO因為要跟她們拿個東西，所以去找她們，閒聊約10分鐘之後，GINO就先離開，夏宇禾跟張家瑋兩人就繼續留下來吃飯。GINO表示「一切都可以跟店家調監視器，我歡迎『讀者』對質，也辛苦媒體大哥大姐，職責所在，我懂」。

夏宇禾曾和GINO傳出交往多年的消息，但夏宇禾並未承認。（翻攝自臉書）夏宇禾曾和GINO傳出交往多年的消息，但夏宇禾並未承認。（翻攝自臉書）

GINO認為「公眾人物需要接受公審，我沒話說」令他不滿的是：但是要被斷章取義的任人宰割，至少給我們說話的權利，就這樣，簡單，清楚，限時歸了。

從GINO可清楚見到當天出現的人物、過程，但是關於夏宇禾與李聖傑之間是否有更親密的交往，則隻字未提。

 

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