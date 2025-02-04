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大S護大炳骨灰返台 小炳淚曝暖舉

小炳（左）和大S（右）情誼深厚。（翻攝自臉書、資料照，記者王文麟攝）小炳（左）和大S（右）情誼深厚。（翻攝自臉書、資料照，記者王文麟攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛因感染流感併發肺炎，病逝日本東京，享年48歲，與大S感情深厚的已故「大炳」余炳賢胞弟「小炳」余俊賢3日難過發文悼念，透露大S私底下暖舉。

大S猝逝震撼各界，小炳透過個人臉書哀痛寫下：「親愛的熙媛，這可能是我最後一次這樣叫妳了，以後沒什麼機會可以再這樣叫妳了，從我們認識以來妳就對我非常好，一直幫助我變成一個更好的人，跟我分享好多你心中正面的能量，妳是個不可多得的好女孩。」

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小炳提及2012年大炳生病，大S私底下給予大量金錢，「然後我把哥哥帶回來台灣時，妳還派許多人到機場保護我們；如今，妳卻這樣化成一抹晚霞，悄然消失，想到這些事情，我怎麼可能不難過。」

還有一件事情讓小炳永遠都不會忘記：「大S是個非常良善女孩，這輩子能夠認識妳，是我最幸運的事情之一，雖然妳轉身離去，但是我永遠不會忘記妳一直在傳遞給我的那些正能量，即便妳是這樣突然轉身而去，但以妳的個性一定要我們不要太過難過，但此刻⋯請容許我好好的痛哭一場。」

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小炳最後要大S向天堂飛奔而去，「在那裡妳會遇見我哥，也許你們會抱頭痛哭，傾訴彼此的思念，就如同我們永遠無法忘記妳一樣。」

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