大S搶救期間「汪小菲反應曝光」 張蘭慌了急關直播

〔記者侯家瑜／台北報導〕「大S」徐熙媛過年期間赴日本旅遊時因感染流感併發肺炎不幸離世，前夫汪小菲昨也趕緊抵台，在桃園場場受訪時表態「大S永遠是我的家人」。事實上，汪小菲日前在媽媽張蘭的直播上就有發聲說「急死我了」，疑似透露大S正在搶救。

前夫汪小菲（左）抵台，受訪時表態「大S永遠是我的家人」。（翻攝自微博）

汪小菲日前在張蘭的直播間說：「急死我了！快嗝屁了！病了，快不行了！」此時張蘭就安慰兒子別緊張，隨後匆忙下播，此舉讓網友瘋猜大S在搶救時，汪小菲其實是知情的，而汪小菲事後也在前妻死訊被證實前，率先將社群頭像拉黑，昨緊急抵台後對著鏡頭深情喊：「大S永遠是我的家人。」可見雖然夫妻情已成往事，雙方後續也另結新歡，但大S在汪小菲心中仍佔有重要位置和不可磨滅的情感。

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對於前媳婦的離世，張蘭認為是大S與家人們的共同的損失，對於孩子們更是沉重的打擊，「我們現在首要的任務是安慰和保護好兩個孩子，這是我們兩家共同的使命，也是共同的目標，再次表達我們的惋惜！願熙媛一路走好！」

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