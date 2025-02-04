籲大眾給大S家屬空間 吳淡如：不要連沉默的權利都剝奪！

吳淡如呼籲大家給大S的家屬一點空間。（翻攝自臉書）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕48歲女星徐熙媛（大S）因感染流感併發肺炎不幸驟逝，消息曝光後震驚各界，相關話題受到熱議。作家吳淡如3日在臉書發文呼籲，大家應該要給大S的家屬一點空間，不要連「沉默的權利」都剝奪走。

大S妹妹徐熙娣（小S）3日背痛證實姐姐死訊，大S在春節期間隨家族赴日旅遊，染上流感併發肺炎離世，消息一出掀起各界熱議，大批媒體記者狂Call大S家屬想了解狀況。知名製作人王偉忠同日代替徐媽發聲，表示大S病逝之後，家人們都過度傷心，「很抱歉無法接聽各界關心的電話、更無法一一說明過程，請大家見諒。」

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對此，吳淡如3日在臉書發文，「這世界上非常殘忍的事情之一，就是在別人痛失伴侶或親人的時候，拼了命打電話問人家好不好。你希望別人有什麼回答？你覺得有可能會很好嗎？對於公眾人物還有他的家人而言，似乎連沉默的權利都被剝奪了。似乎，什麼事都要跟大家交代，保留一點空間給她的親人吧。」

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