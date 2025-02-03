「全聯先生」其實是資深聽團仔！偕金鐘製作人造「最海味」音樂節目

〔記者傅茗渝／台北報導〕公視台語台誠意打造、「最海味」的台語音樂節目《海味61號》，新一季即將於2月3日改版播出，節目旨在介紹、推廣以台語創作為主的音樂人與樂團，由曾製作過「大嘻哈時代」掀起一陣台灣饒舌旋風、並一舉斬獲金鐘綜藝節目獎的周祐楷擔綱製作人，更找來以拍攝超市廣告聞名的邱彥翔Ralf主持。

邱彥翔台語主持《海味61號》，首集隨忒修斯樂團在高雄聊音樂。（公視台語台提供）

新一季搜羅30組堅強音樂陣容，包含饒舌、民謠、搖滾、電子、藍調等各種音樂風格通通有，要讓觀眾感受台語音樂創作的多元性，更加入了樂團訪問的全新企劃，期望為新世代台語音樂創作者打造專屬發表平台，帶觀眾深度挖掘音樂背後的創作故事。

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因音樂人大多害羞，為了讓他們能自在分享創作故事，需要一位熟悉音樂人語彙，同時也了解音樂生態圈的主持人，製作人周祐楷最終鎖定邱彥翔Ralf接下主持棒。長期關注音樂產業的他透露合作契機：「雖然大家對邱彥翔Ralf的印象多來自超市廣告，但其實他本人是位資深聽團仔，跑遍國內外各大音樂祭與專場，甚至因為太愛音樂，自己主辦音樂祭。相信透過他極具特色的訪談風格，能輕鬆引導音樂人敞開心扉。」邱彥翔Ralf分享自己收到主持邀約時「感覺很奇妙」，但熱愛音樂的他仍義不容辭接下任務，「一直想跟樂團聊聊，他們在練團跟創作過程中，不為人知的有趣小故事，可以透過節目分享給大家知道。」

《海味61號》吳志寧在秘密基地聊台語音樂創作故事。（公視台語台提供）

每集節目開場，邱彥翔Ralf都會用他標誌性的沉穩聲音介紹自己是「愛聽團的Ralf」，他雖然有很豐富的聽團經驗，但以主持人的身分和音樂人暢聊，對他來說是很新鮮的「第一次」。在大量訪談後他發現音樂人們的共同點，是善於從生活經驗中發現事物獨特的一面，並將他們提煉為創作靈感，注入情感與體悟，譜寫成一首首直擊心靈的動人歌曲。

首集他將前往純園，拜訪作品常以家人與文學入歌的民謠歌手吳志寧，聽他分享自己化用父親吳晟的詩作，創作出的第一首台語歌＜全心全意愛你＞的幕後故事；下半集來賓則是橫跨流行搖滾、民謠的獨立樂團Theseus忒修斯，節目中兩位年輕團員小正和翔煜將解密團名由來，並現場演唱＜引水的人＞、＜掠交替＞等多首充滿哲學思考的創作曲。

《海味61號》節目每集介紹2組台語音樂創作者，包含巴奈、潘信維、震樂堂、阿跨面、隨性樂團、榕幫、馬克、核果人等30組音樂人。（公視台語台提供）

「最海味」的台語音樂節目《海味61號》，打造新世代台語歌曲創作發表平台，由邱彥翔Ralf主持、「大嘻哈時代」幕後推手周祐楷擔綱製作。節目每集介紹2組台語音樂創作者，包含巴奈、潘信維、震樂堂、阿跨面、隨性樂團、榕幫、馬克、核果人等30組音樂人都是座上賓，主持人邱彥翔Ralf擔任觀眾的音樂在地嚮導，將音樂人的真實情感與熱血夢想，傳遞給所有觀眾。節目也參考Live Session拍攝風格，為演出者營造極具風格的場景，透過高規格的聲音及影像處理，為新世代台語音樂創作者「破圈」，讓更多人聽見台語音樂創作之美。精彩節目2月3日起每週一晚上9點公視台語台全新改版播出。

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