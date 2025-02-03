許富凱《紅白》深情獻唱登收視王 安心亞緊追在後

許富凱深情獻唱登收視王。（台視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕除夕必看全國指標性特別節目-台視《2025超級巨星紅白藝能大賞》，每年陪伴觀眾迎接農曆新年，全體平均收視1.79，總收視人口為268萬9千人；晚間9時45到54歲女性分段收視也達3.39，官方網路平台點閱數（統計至3日下午12時止）已累計170萬人次觀看。

女神安心亞和台啤雲豹電豹女熱力演出。（台視提供）

台視《2025超級巨星紅白藝能大賞》節目每分鐘收視最高2.92 （收視人口631,000），落在「台語歌王」許富凱溫暖獻唱〈繁華攏是夢〉，〈棉照被〉成為收視最高點；而次高點2.79 （收視人口603,000）為女神安心亞和台啤雲豹電豹女熱力演出及訪問；第三高2.75 （收視人口593,000 ）則是 「亞洲舞王」羅志祥射龍門加碼6萬元現金給20年鐵粉。

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《紅白》主持群陳明珠、Lulu黃路梓茵、黃偉晉。（台視提供）

主持群Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉也不忘感謝所有支持《紅白》的觀眾朋友，Lulu表示，可以做為《紅白》總主持人本身就是光宗耀祖的一件事，能夠在指標性除夕節目擔任這個角色感到很開心，也分享除夕夜首播那天，守著電視機看到王心凌開場表演快結束時，彷彿聽到FD倒數著幾秒後自己要準備登台，笑說壓力大到回家還有PTSD（創傷後壓力症）。

Lulu也分享過年最棒的行程就是待在家裡認真吃飯和睡覺，還有在台中各地瘋狂夾娃娃，並請友人指點各種技巧，自豪只花40元就夾到大娃娃，也立下新年目標是回歸歌手身分，做一張完整的台語專輯，強調：「而且是台語的喔！因為我真的很喜歡唱台語歌！」。

陳明珠則是表示，已經第三年和大家一起度過除夕夜，看《紅白》也變成家裡的圍爐傳統，尤其連續兩年領軍的隊伍都獲得冠軍，有一種旗開得勝的感覺，分享道三月份將展開人生中第一齣音樂劇演出，透露春節假期在走春之於，也不斷唱歌給家人聽，一直複習劇本，讓這個過年有一點不一樣，雖然好像沒有真正放假到，卻也相當充實。而新年期許則是在各個面向都能達到最好的分配，往一個更平衡的生活發展，可以更加細水長流。

黃偉晉也表示《紅白》落幕後像放下了一顆大石頭，內心非常放鬆，也很開心觀眾喜歡這次的節目。春節期間沒有特別遠行，而是與家人一同走春，並與朋友聚會打牌，享受難得的輕鬆時光，也希望新的一年能在工作上迎來新的突破與挑戰，嘗試更多不同的可能。

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