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大S人生落幕...生前數次經鬼門關 憶瀕死「每天當最後一天」

大S的48年璀璨人生落幕。（翻攝自IG）大S的48年璀璨人生落幕。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛因流感併發肺炎在日本旅遊期間辭世，妹妹「小S」徐熙娣今（3日）透過經紀人證實噩耗。大S的48年人生璀璨落幕，生前數度走過鬼門關前，面對生死課題早已看淡，更豁達地說：「把每天都當作最後一天來過。」如今片段再被挖出，令人感到惋惜。

大S生前數次因癲癇、心臟等宿疾發作而昏迷送醫，與汪小菲婚姻期間更歷經2次流產，當時也因癲癇發作缺氧昏迷，甚至差點命喪手術台上，種種瀕死經歷使她豁然面對生死。她曾在節目上坦言生完第二胎後對生命有了不同感悟，「我開始知道我的身體會突然的就不動了，我開始習慣有紀錄最近想講的事情，還有該交代的事情。」

「因為我有瀕死的經歷，所以我把每天當作最後一天來過。」大S表示不畏懼面對死亡，也不會因此感到傷心，卻特別提及妹妹小S，「不管怎麼樣，她要知道我人生最後的那前幾分鐘在幹嘛，她要知道！」然而大S臨終前，包括小S在內的家人們都守在身邊，伴她走完精彩的人生最後篇章。

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