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大S被黑范夫妻傳染？「他列時間序」網怒轟：得流感還聚會

陳建州1月26日分享與妻子范瑋琪參加王偉忠女兒婚禮，與其他藝人的合照，當中就包括大S。（圖翻攝自陳建州IG）陳建州1月26日分享與妻子范瑋琪參加王偉忠女兒婚禮，與其他藝人的合照，當中就包括大S。（圖翻攝自陳建州IG）

〔即時新聞／綜合報導〕知名女星「大S」徐熙媛春節期間到日本家族旅遊染上流感併發肺炎逝世，享年48歲，震驚社會各界。不過有人列出時序，指藝人「黑人」陳建州、「范范」范瑋琪夫妻檔上月底自曝全家得流感，沒幾天後分享與大S參加同場婚禮的合照，過沒多久大S出現症狀，懷疑是黑范夫妻傳染流感給大S，引發網路熱議。

范瑋琪上月22日透露全家人都得流感。（圖翻攝自范瑋琪IG）范瑋琪上月22日透露全家人都得流感。（圖翻攝自范瑋琪IG）

昨天（2日）開始在網上瘋傳大S死訊，起初大家都認為是假消息，直到今天妹妹「小S」徐熙娣透過經紀人證實噩耗，表示姊姊赴日旅遊得流感併發肺炎逝世，享年48歲，消息一出震驚各界。

過沒幾天黑范夫妻參加婚禮聚會，曾與大S接觸，網友懷疑可能是黑范夫妻傳染流感。（圖翻攝自陳建州IG）過沒幾天黑范夫妻參加婚禮聚會，曾與大S接觸，網友懷疑可能是黑范夫妻傳染流感。（圖翻攝自陳建州IG）

不過在YT有20多萬人訂閱的網紅「斜槓宅男_小嘉」，今天在Threads上分享范瑋琪和陳建州分別於1月22日和1月26日的IG貼文，並整理時間序指出，上月22日范瑋琪發文透露全家得A型流感，26日陳建州PO出與妻子參加知名製作人王偉忠女兒婚禮，與同場的大小S、大S老公具俊曄、歌手殷悅等人的合照；據悉1月29日大S開始咳嗽，2月2日大S流感併發肺炎過世，「然後流感潛伏期剛好3到5天，所以……？」

這段時間序曝光後，引發近千名網友熱議，「雖然不確定到底病毒是誰傳誰，但是全家都得流感，三天後不戴口罩參加聚會是三小啦？之前武漢肺炎都忘了怎麼防疫的是不是？」、「看起來的確有可能性」、「這推論也不是不可能，流感在你感覺快好的時候傳播力才是最強的，何況他們還聚會，生病沒有立即就醫也容易引發肺炎」、「先不說被誰感染，1／29到日本就有症狀，一堆人說在日本被感染，胡說八道一堆」。

還有不少人跑到陳建州的IG貼文下方質問，「你們是不是在這之前幾天全家得流感，怎麼還出來跟大家聚會？」、「為什麼自己全家流感還要出門聚會？」、「流感還不戴口罩」、「你們全家得流感就該好好在家休養吧」、「得流感不乖乖在家還出來跟人家聚什麼會，根本可以合理懷疑大S是被你們家傳染的耶」、「一起聚會的藝人是不是都要去檢查了啊」、「你們夫妻下次po自拍應該會在大S告別式吧？」、小孩都住院了，大人還可以出來社交散播病毒散播愛？范建夫妻真的要讓他們懊惱並帶著後悔過一輩子，害死了自己最好的朋友」。

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