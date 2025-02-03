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（影）汪小菲抵台「現任妻緊跟身旁」 神情哀傷：「大S永遠是家人」

〔記者侯家瑜、姚介修／台北、桃園機場報導〕「大S」徐熙媛過年期間赴日本旅遊時，因感染流感併發肺炎不幸離世，小S今一早心痛證實。大S前夫汪小菲稍早也已抵台現身機場，雙手合十並未受訪，僅深深一鞠躬說：「請你們多說她一些好話。」身旁緊跟的是他現任的妻子Mandy；至於來台是否是要協助大S的家人？汪小菲則輕輕地搖了頭。

汪小菲神情哀傷地說，求你們多說她一些好話，她永遠是我的家人。（記者姚介修攝）汪小菲神情哀傷地說，求你們多說她一些好話，她永遠是我的家人。（記者姚介修攝）

汪小菲稍早是搭乘長榮航空212航班自泰國曼谷飛抵桃園國際機場，並由商務中心通關入境，他步出候機室時神情哀傷沒落、眼眶泛紅，見到媒體採訪他雙手合十深深鞠躬，隨後便說，求你們多說她一些好話」，接著搭上環宇商務中心電動車輛離開前，他再度說，「她永遠是我的家人」。

原本他們應該搭乘今天的班機回台，沒想到大S不幸病逝，由於在日本有很多後續手續要處理，今天行程全部取消，如果一切正常，家人應該在明、後天把大S的骨灰帶回。

事實上，大S死訊在網路上瘋傳、尚未被證實前，汪小菲就已在人心惶惶之際，率先將抖音平台的頭像換成全黑，讓傳聞甚囂塵上。至於大S的前婆婆張蘭目前則未開直播也未發文表態。

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