搶先家屬爆料大S死訊「要全台灣人道歉」 炎亞綸怒嗆旅遊粉專

知名女星大S（徐熙媛）在今年春節期間與家人赴日旅遊，卻傳出不幸感染流感併發肺炎離世，享年48歲。（翻攝自自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕知名女星大S（徐熙媛）在今年春節期間與家人赴日旅遊，卻傳出不幸感染流感併發肺炎離世，享年48歲，驟逝消息令外界震驚。然而，在大S被家屬證實死訊前，1旅遊粉專提早影射爆料，事後還發文要求批判其行為的台灣網友「跟他道歉」，此舉反而引發更多民眾怒火，男星炎亞綸也對此憤怒開罵。

1旅遊粉專昨（2）日下午突發文爆料稱「台灣有位大明星過世」，引起不少網友質疑與抨擊，今（3）日該粉專再度發文要批判他的網友跟他道歉。（翻攝自「日本旅人 旅遊 購物美食情報」臉書粉專）

臉書名為「日本旅人 旅遊 購物美食情報」的旅遊粉專，昨（2）日下午突然以黑底白字發文爆料說，「台灣有位大明星過世，稍後會有官方公布，48歲，日本流感急病」，由於內文並未明顯公布公布對方身分，引起不少網友質疑真實性、怒斥造謠。

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直到今（3）日上午，藝人小S（徐熙娣）證實姊姊大S旅日期間，因得流感併發肺炎在日本病逝。對此，「日本旅人 旅遊 購物美食情報」粉專版主再度發文，並在內文怒嗆，「過幾日全台灣人，都要跟我道歉，爆料免費還罵我？」，未料此舉反而引發更多網友怒火，紛紛留言痛罵，最終版主緊急關閉該粉專的公開留言權限。

炎亞綸在threads上怒轟該粉專的行為。（翻攝自threads）

針對該粉專的傲慢態度，藝人炎亞綸直接怒轟，「一般普世價值對於死訊本來就會慎重以待，更別說大家下意識會拒絕死亡這件事，有什麼好沾沾自喜自己優先於一般大眾得知他人死訊？極度的無聊，庸俗，被流量綁架的世界，切勿失守道德的底線。會拒絕認知死亡是人之常情，跟你道歉個屁！」。

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