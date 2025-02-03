大S與家人最後合照曝光！徐家3姊妹溫馨齊聚「幸福合影成追憶」

「大S」徐熙媛（前排左）與丈夫具俊曄（前排右）、「S媽」黃春梅、「小S」徐熙娣、外甥女Elly、大姊以及抱著兒子的Makiyo齊聚跨年留下最後身影。（翻攝自臉書）



〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛因流感併發肺炎在日本旅遊期間辭世，享年48歲；妹妹「小S」徐熙娣今（3日）證實噩耗。沒想到，大S一個月前才與家人、好友們一起歡渡跨年夜，生前的最後身影令人感到無比唏噓。

小S稍早透過經紀人證實大S香消玉殞的消息，「新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你（妳） together remember forever。」

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大S最後公開與家人的合影，是在一個月前迎來2024年尾聲與小S等家人及好友們齊聚，就連鮮少公開露面的大姊也溫馨同框，另外還有「S媽」黃春梅、小S長女Elly，以及抱著兒子的Makiyo皆一起入鏡，掌鏡者則是頂著招牌光頭的丈夫具俊曄，全家人的臉上當時洋溢著幸福的笑容，如今卻成追憶，相當唏噓。

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